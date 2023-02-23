МИД Китая резко раскритиковал политику США

Официальный представитель МИД Китая сделал ряд антиамериканских заявлений. Серия антиамериканских заявлений официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня: — Америка является крупнейшим производителем войны; — США не воевали всего 16 лет из своей 240-летней истории; — США инициировали около 80% вооруженных конфликтов в мире с момента окончания Второй мировой войны; — США больше всех нарушает суверенитет других стран и вмешивается во внутренние дела других стран; — После окончания Второй мировой войны США пытались свергнуть более 50 иностранных правительств; — Штаты жестоко вмешивались в выборы как минимум в 30 странах и пытались убить более 50 иностранных лидеров; — Войны НАТО против Афганистана, Ирака и Сирии под США привели к гибели более 900 000 человек и 37 миллионам беженцев.