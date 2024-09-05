Си Цзиньпин: Совместная погоня Китая и Африки за мечтой о модернизации поднимет волну модернизации на Глобальном Юге

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что совместная погоня Китая и Африки за мечтой о модернизации поднимет волну модернизации на Глобальном Юге и впишет новую страницу в летопись формирования сообщества единой судьбы человечества.