Астронавтов NASA преследуют проблемы со скафандрами, сорвался уже второй выход в открытый космос

Астронавты NASA возвращаются на борт МКС после отмененного выхода в открытый космос 24 июня 2024 года / © NASA TV Согласно сообщению NASA, когда астронавты перешли в воздушный шлюз и уже переключили питание своих скафандров от внутренних батарей (то есть формально выход в открытый космос уже начался), Дайсон сообщила о воде внутри своего скафандра.
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