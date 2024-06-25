Астронавтов NASA преследуют проблемы со скафандрами, сорвался уже второй выход в открытый космос

Астронавты NASA возвращаются на борт МКС ​​после отмененного выхода в открытый космос 24 июня 2024 года / © NASA TV Согласно сообщению NASA, когда астронавты перешли в воздушный шлюз и уже переключили питание своих скафандров от внутренних батарей (то есть формально выход в открытый космос уже начался), Дайсон сообщила о воде внутри своего скафандра.