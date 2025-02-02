Царьград
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Царьград

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Волгоград подвергся массированной атаке с воздуха после празднования победы в Сталинградской битве

Волгоград подвергся массированной атаке с воздуха после празднования победы в Сталинградской битве

ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками. Местные жители насчитали не менее 50 взрывов.Город-герой Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщают альтернативные медиа со ссылкой на местных жителей.

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Комментарии
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Амара Карпова
Хохлы твари💩ждите ответки💯
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