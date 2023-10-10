В Минфине прогнозируют снижение курса доллара

В проекте федерального бюджета на предстоящие три года прогнозируют снижение курса доллара до 90-92 рубля, сказал директор департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина Курбан Курбанов на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества 10 октября.
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