В Петербурге откроется экспозиция о подвиге женщин в годы блокады

Она также расскажет о женах героев в наши дни В рамках IV Евразийского женского форума на выставке «Мой Петербург» открывается экспозиция «Петербург для женщин, женщины для Петербурга», сообщает пресс-служба выставочного центра.
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