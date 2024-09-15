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Петербургский дневник

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В Петербурге откроется экспозиция о подвиге женщин в годы блокады

В Петербурге откроется экспозиция о подвиге женщин в годы блокады

Она также расскажет о женах героев в наши дни В рамках IV Евразийского женского форума на выставке «Мой Петербург» открывается экспозиция «Петербург для женщин, женщины для Петербурга», сообщает пресс-служба выставочного центра.

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