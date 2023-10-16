Двух владимирских детских тренеров по футболу дисквалифицировали за мат и непристойные жесты

Они оскорбили соперников, болельщиков, судей матча и Владимирскую федерацию футбола.Двух тренеров детской футбольной команды "Созвездие" - Александр Акопова и Юрия Петрова - на год дисквалифицировали и отстранили от всех соревнований.
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