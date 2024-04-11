Израиль убил трех сыновей и внуков одного из лидеров ХАМАС. Какие последствия могут грозить Тель-Авиву?

Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС Хании из-за гибели сыновей и внуков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе авиаудара по сектору Газа ликвидировала троих сыновей главы политбюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.
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