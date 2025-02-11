Twitch грозит штраф до 18 миллионов рублей из-за отказа локализовать данные россиян

Санкции могут наложить и на другие иностранные сервисы Дочерней компании Amazon, стриминговому сервису Twitch, а также сервису видеосвязи Zoom, фотохостингу Pinterest, социальной сети Snapchat и сервису бронирования Hotels.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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