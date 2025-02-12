Депутат Нилов: ГД дорабатывает проект о продлении пособий в декретном отпуске

В России нужно продлить выплаты по уходу за ребёнком в рамках декретного отпуска с 1,5 до 3 лет, хотя бы для отдельных категорий семей, сказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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