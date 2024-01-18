Столица получила более 460 вагонов метро и 220 вагонов для МЦД по программе ИБК

Москва получила более 460 вагонов для составов Большой кольцевой линии метро (БКЛ), а также 220 вагонов для Московских центральных диаметров (МЦД), предусмотренные планом поставок на 2022-2023 годы по программе инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).