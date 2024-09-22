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Царьград

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Трамп признался, что стал тревожным после двух покушений и переживает за семью

Трамп признался, что стал тревожным после двух покушений и переживает за семью

Его активное участие в предстоящих президентских выборах вызывает повышенное внимание как среди сторонников, так и среди противников, что выносит вопросы безопасности на первый планКандидат в президенты США Дональд Трамп выразил беспокойство за безопасность своей семьи после двух покушений, произошедших в последние месяцы.

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