В Кишинёве автомобиль врезался в ворота посольства России

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота посольства России в Кишинёве, а затем покинул место аварии», — цитирует ТАСС заявление Генерального инспектората полиции.
«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота посольства России в Кишинёве, а затем покинул место аварии», — цитирует ТАСС заявление Генерального инспектората полиции.
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