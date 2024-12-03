Страх и ужас ВСУ — в бетон закатали 700 боевиков, а десятки бандеровцев разнесло под Житомиром: Карта специальной военной операции на Украине на 3 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНеприятель сконцентрировал свои силы в многоэтажной застройке, создав плотную сеть оборонительных сооружений.