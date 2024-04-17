Модель пролетела 1852 км ради встречи с парнем, а он взял и не пришел на свидание

23-летняя модель Ривер Блейк согласилась встретиться с парнем, с которым общалась по сети два года. Девушке пришлось пролететь 1852 километра ради встречи с потенциальным партнером, однако оказалось, что никакого свидания не было.
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