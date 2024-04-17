Модель пролетела 1852 км ради встречи с парнем, а он взял и не пришел на свидание

Владимир А позвонить нельзя было, спросить? Может он в аварию попал по пути в аэропорт. Как будто не в 21-м веке живут.

Maxim дома там дорогие, для сельской модели - шанс выскочить замуж, видимо, дома-то и не было, вот и сбежал ..