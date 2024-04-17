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Модель пролетела 1852 км ради встречи с парнем, а он взял и не пришел на свидание

Модель пролетела 1852 км ради встречи с парнем, а он взял и не пришел на свидание

23-летняя модель Ривер Блейк согласилась встретиться с парнем, с которым общалась по сети два года. Девушке пришлось пролететь 1852 километра ради встречи с потенциальным партнером, однако оказалось, что никакого свидания не было.

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Комментарии
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Владимир
А позвонить нельзя было, спросить? Может он в аварию попал по пути в аэропорт. Как будто не в 21-м веке живут.
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17 час.
Maxim
дома там дорогие, для сельской модели - шанс выскочить замуж, видимо, дома-то и не было, вот и сбежал ..
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16 час.
Alex Nemo
Нужно было свои видосы с порнохаба для начала убрать... Ну или краской лицо побольше замаскировать.
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12 час.

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