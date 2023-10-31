Глава МИД Ирана посетит Катар для обсуждения ситуации в секторе Газа

Официальный визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана состоится в столице Катара Дохе, парламентарий встретится с высокопоставленными лицами для обсуждения палестино-израильского конфликта, передает МИД Ирана.
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