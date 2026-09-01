Латвия законодательно запретила ввоз книг и игр из России и Белоруссии

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. В Латвии с 1 сентября 2026 года вступил в силу закон, запрещающий ввозить в страну некоторые промышленные товары из России и Белоруссии.
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