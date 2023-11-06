Как сделать электромобили дешевыми?

По мнению экспертов, дело в том, как мы их используем. Общеизвестно, что почти без исключения электромобили стоят значительно дороже своих собратьев с двигателями внутреннего сгорания (особенно для электромобилей с запасом хода более 400 км), и для многих эти цены непомерно высоки .