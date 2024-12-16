Фуры лизинг не вывозят: перевозчики досрочно возвращают грузовики

Высокие издержки грузоперевозчиков вынуждают их досрочно возвращать взятую в лизинг технику. С учетом одновременного снижения тарифов на перевозку грузов логистический рынок в следующем году могут покинуть до 15% перевозчиков, предупреждают специалисты отрасли.
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