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Фуры лизинг не вывозят: перевозчики досрочно возвращают грузовики

Фуры лизинг не вывозят: перевозчики досрочно возвращают грузовики

Высокие издержки грузоперевозчиков вынуждают их досрочно возвращать взятую в лизинг технику. С учетом одновременного снижения тарифов на перевозку грузов логистический рынок в следующем году могут покинуть до 15% перевозчиков, предупреждают специалисты отрасли.

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