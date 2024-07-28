Россельхознадзор обнаружил в овощах и фруктах из Армении пятикратное превышение допустимой нормы пестицидов.
Армению отлучили от рынка
Комментарии
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Добрый Кот
... загнивших и смердящих пестицидов.
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2 час.
ninikooo Митусова
А как они ввозили негодную продукцию?! Где были СЭС и Роспотребнадзор?!и сколько тонн о опыленной продукции россияне уже употребили?! Где вездесущая Голикова и ее подчиненные, которая отвечает в стране за все?! Опять связь с диаспорами и взятки?! Сколько уже можно экспериментировать на россиянах?! Наши службы контроля должны проверять ввозимую продукцию , а не « верить на слово продавцам - они впарят что угодно, лишь бы сбыть. Пора уже закрывать эти Среднеазиатские и Закавказские рынки , и давать дорогу отечественному производителю.
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1 час.
Наталия
Тут два варианта. Или и раньше эти пестициды были, но наши не хотели портить отношения и "во имя дружбы " много лет жертвовали здоровьем собственного населения, или ничего как не было, так и нет, а виноват Пашинян, поскольку, вдруг, как по мановению волшебной палочки, обнаружили, едва он стал себя плохо вести.
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18 мин.
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