Армению отлучили от рынка

ninikooo Митусова

А как они ввозили негодную продукцию?! Где были СЭС и Роспотребнадзор?!и сколько тонн о опыленной продукции россияне уже употребили?! Где вездесущая Голикова и ее подчиненные, которая отвечает в стране за все?! Опять связь с диаспорами и взятки?! Сколько уже можно экспериментировать на россиянах?! Наши службы контроля должны проверять ввозимую продукцию , а не « верить на слово продавцам - они впарят что угодно, лишь бы сбыть. Пора уже закрывать эти Среднеазиатские и Закавказские рынки , и давать дорогу отечественному производителю.