Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Наталия
    Тут два варианта.  Или и  раньше эти пестициды были, но наши не хотели портить отношения и  "во имя дружбы " много ле...Армению отлучили ...
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Армению отлучили от рынка

Армению отлучили от рынка

Россельхознадзор обнаружил в овощах и фруктах из Армении пятикратное превышение допустимой нормы пестицидов.

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Комментарии
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Добрый Кот
... загнивших и смердящих пестицидов.
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2 час.
ninikooo Митусова
А как они ввозили негодную продукцию?! Где были СЭС и Роспотребнадзор?!и сколько тонн о опыленной   продукции  россияне уже употребили?! Где вездесущая Голикова и ее подчиненные, которая отвечает в стране за все?! Опять связь с диаспорами и взятки?! Сколько уже можно экспериментировать на россиянах?! Наши службы контроля должны проверять ввозимую продукцию , а не « верить на слово продавцам - они  впарят что угодно, лишь бы сбыть. Пора уже закрывать эти Среднеазиатские и Закавказские рынки , и давать дорогу отечественному производителю.
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1 час.
Наталия
Тут два варианта.  Или и  раньше эти пестициды были, но наши не хотели портить отношения и  &quot;во имя дружбы &quot; много лет жертвовали здоровьем собственного населения, или ничего  как не было, так  и нет, а виноват Пашинян, поскольку,  вдруг, как по мановению волшебной палочки, обнаружили, едва он стал себя плохо вести.
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18 мин.

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