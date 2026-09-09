Baza: петербуржец получил год колонии-поселения за прыжок на капот Audi

В Санкт-Петербурге мужчина получил год колонии-поселения за прыжок на капот иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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