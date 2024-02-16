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Путин высказался о колониализме Запада: «Позорное наследие»

Путин высказался о колониализме Запада: «Позорное наследие»

Президент России Владимир Путин назвал позорным наследием Запада эпоху неоколониализма. Об этом российский лидер заявил в приветствии к международному форуму «За свободу наций», размещенном на сайте Кремля.

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