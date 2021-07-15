Александр Васильев: «Елена Проклова не может расстаться с образом сексуальной красавицы»

После программы «Секрет на миллион» Елена Проклова стала самой обсуждаемой персоной этого лета. Кто. Александр Васильев Марина Денисова Рядом только Ирина Алферова По стопам Клары Лучко? Гляжу в озера синие В «родстве» с Людмилой Гурченко Челка и блузка из 1980-х Платье из прошлого века Боец и охотница Зажигательно Самая красивая Многое испытала Не приняла свой возраст Идеальная рублевская жена Туристка в Арабских Эмиратах Совсем как девочка Вылитая Камбурова После программы «Секрет на миллион» Елена Проклова стала самой обсуждаемой персоной этого лета.