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Александр Васильев: «Елена Проклова не может расстаться с образом сексуальной красавицы»

Александр Васильев: «Елена Проклова не может расстаться с образом сексуальной красавицы»

После программы «Секрет на миллион» Елена Проклова стала самой обсуждаемой персоной этого лета. Кто. Александр Васильев Марина Денисова Рядом только Ирина Алферова По стопам Клары Лучко? Гляжу в озера синие В «родстве» с Людмилой Гурченко Челка и блузка из 1980-х Платье из прошлого века Боец и охотница Зажигательно Самая красивая Многое испытала Не приняла свой возраст Идеальная рублевская жена Туристка в Арабских Эмиратах Совсем как девочка Вылитая Камбурова После программы «Секрет на миллион» Елена Проклова стала самой обсуждаемой персоной этого лета.

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