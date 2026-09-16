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Бордачёв объяснил, что значит для Трампа достижение соглашения по Украине

Бордачёв объяснил, что значит для Трампа достижение соглашения по Украине

На что способны европейские элиты в своём стремлении нанести стратегическое поражение России? И есть ли сейчас в странах ЕС силы, которые в состоянии сместить русофобские власти и кардинально переломить ситуацию? В программе "События.

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