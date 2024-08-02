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Загадка роковой «Мишкиной» улыбки

Загадка роковой «Мишкиной» улыбки

«Мишка, Мишка, где твоя улыбка», - распевала вся огромная советская страна в начале 1960-х годов. Однако люди и не подозревали, что изначально хит дуэта «Рудаков и Нечаев» был посвящен девушке, а для самих артистов он стал роковым.

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