Загадка роковой «Мишкиной» улыбки

«Мишка, Мишка, где твоя улыбка», - распевала вся огромная советская страна в начале 1960-х годов. Однако люди и не подозревали, что изначально хит дуэта «Рудаков и Нечаев» был посвящен девушке, а для самих артистов он стал роковым.
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