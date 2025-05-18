Blizzard намекнула на возможную коллаборацию Diablo и DOOM** Официальный з...

Blizzard намекнула на возможную коллаборацию Diablo и DOOMОфициальный запуск DOOM: The Dark Ages состоялся недавно, и в честь этого события Blizzard, теперь входящая в семейство Xbox, поздравила разработчиков через свой официальный Twitter-аккаунт Diablo.
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