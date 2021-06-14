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В НАТО выступили за сохранение санкций против России

В НАТО выступили за сохранение санкций против России

Globallookpress Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что санкции против России должны действовать и дальше.

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Rusik Rusik
Откуда этот засранец знает что у них на востоке боеспособные войска.
валерий лисицын
Обьявить этого Сполпенберга врагом России пожизненно.
Иван Семенов
Дебилы!!! Санкции за то что Россия приблизилось к границам стран НАТО???? Я много видел идиотов,... но таких....!

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