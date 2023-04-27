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Мифы о происхождении человека

Истории и легенды о происхождении и эволюции человека существовали еще с древних времен. Различные народности и жители государств склоняются к определенным версиям, и даже в одной стране существуют разногласия относительно происхождения человека.

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