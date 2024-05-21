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Медведчук: Зеленского следует привлечь к ответственности за узурпацию власти

Медведчук: Зеленского следует привлечь к ответственности за узурпацию власти

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая не может занимать свой пост, и его следует привлечь ответственности за узурпацию власти.

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