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В России заявили о катастрофическом подорожании рыбы и обрушении продаж

Жители России ежегодно потребляют вдвое меньше рыбы, чем это рекомендовано Минздравом для здоровья. Такая ситуация сложилась из-за слишком высокой стоимости, считает руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

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