Певец JJ из Австрии призвал исключить Израиль из конкурса «Евровидение»

Политика как она есть

Победитель «Евровидения», певец JJ (он же — Йоханнес Пич) потребовал исключить Израиль из конкурса «Евровидение», поскольку в 2025-м страну представляла пережившая атаку ХАМАС в ноябре 2023 года артистка Юваль Рафаэль.