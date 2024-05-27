Шале Sami Mta приглашает на летние приключения в Сванетии

Роскошное шале Sami Mta, открывшееся недавно в Местии, культурной и религиозной столице горной Сванетии(Грузия),— идеальная база для путешествий по региону, включенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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