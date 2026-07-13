В НАТО заявили о готовности ответить России на "враждебную киберактивность"

Североатлантический совет утверждает, что кибернетическая активность России "представляет угрозу безопасности НАТО", и заявил о готовности ответить на нее, оставляя время и форму этого ответа на свое усмотрение.
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