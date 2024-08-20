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Раскрыты планы по развитию энергетической отрасли Крыма на ближайшие 12 лет

Раскрыты планы по развитию энергетической отрасли Крыма на ближайшие 12 лет

Программа развития Крыма до 2036 года разработана по указу Президента России. В её основе – 7 национальных целей, среди которых повышение качества жизни людей, сохранение населения, укрепление здоровья граждан и создание комфортных условий для жизни.

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