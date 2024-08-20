Раскрыты планы по развитию энергетической отрасли Крыма на ближайшие 12 лет

Программа развития Крыма до 2036 года разработана по указу Президента России. В её основе – 7 национальных целей, среди которых повышение качества жизни людей, сохранение населения, укрепление здоровья граждан и создание комфортных условий для жизни.
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