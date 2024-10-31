Число иностранных туристов в России увеличилось за год на 42%

С января по сентябрь 2024 года число иностранных туристов в России увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что привело к превышению отметки в 3 миллиона человек, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко .