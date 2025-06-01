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Царьград

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"Не в состоянии найти выход из своего гардероба": сенатор рассказал о состоянии Байдена, когда тот был президентом

"Не в состоянии найти выход из своего гардероба": сенатор рассказал о состоянии Байдена, когда тот был президентом

Источник в Секретной службе сообщил сенатору Джошу Хоули, что Джо Байден испытывал проблемы с ориентацией в Белом доме, в частности, терялся в собственной гардеробной.

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