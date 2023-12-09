Вершинин: делегация РФ приедет на конференцию ООН против коррупции в Атланту

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российская делегация приедет на 10-ю сессию Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции в американскую Атланту, которая пройдет с 11 по 15 декабря.
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