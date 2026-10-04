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Регион 29

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Соловецкий музей-заповедник перешёл на зимний режим работы

Соловецкий музей-заповедник перешёл на зимний режим работы

Экскурсии проводят по предварительной записи минимум за три дня. С 1 октября доступны обзорная экскурсия по монастырю, Ботанический сад, скиты и Ризница.

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