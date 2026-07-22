Шоу-бизнес: На первый гонорар купил коня, женился на «старухе» и спасал от пьянства после развода: Как выглядят дочери 74-летнего Яшки-цыгана

Василий Васильев - пронзительный, смуглый юноша с пылающим взглядом из «Неуловимых мстителей» - для нескольких поколений советских людей стал настоящим символом юношеского романтизма, отваги и преданности.
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