Путин начал подводить «итоги года» с темы экономики и рассуждений о важности суверенитета

Президент также назвал важной задачей укрепление безопасности на границах, обеспечение прав и свобод гражданГлава государства Владимир Путин в начале прямой линии назвал главной задачей укрепление суверенитета страны, безопасности на границах, обеспечение прав и свобод граждан.
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