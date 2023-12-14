Путин начал подводить «итоги года» с темы экономики и рассуждений о важности суверенитета

Президент также назвал важной задачей укрепление безопасности на границах, обеспечение прав и свобод гражданГлава государства Владимир Путин в начале прямой линии назвал главной задачей укрепление суверенитета страны, безопасности на границах, обеспечение прав и свобод граждан.