Правительство России изучает тарифы на электроэнергию до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля провести детальную оценку динамики тарифов на электроэнергию до 2030 года и подготовить предложения по сдерживанию роста издержек для потребителей, сообщил кабмин.
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