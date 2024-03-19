«Шансы выжить у рабочих есть»: профсоюзы шахтеров рассказали о ЧП на руднике в Амурской области

Под завалами, по предварительной информации, могут находиться как минимум 13 человек, связи с ними пока нетНа руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области вечером 18 марта произошел обвал горных пород.
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