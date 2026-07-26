Киевский экономист: Украинцы даже не представляют, к какой катастрофе подошла страна

99% населения Украины не осознают, в какой демографической катастрофе находится их страна. Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».