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Киевский экономист: Украинцы даже не представляют, к какой катастрофе подошла страна

Киевский экономист: Украинцы даже не представляют, к какой катастрофе подошла страна

99% населения Украины не осознают, в какой демографической катастрофе находится их страна. Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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