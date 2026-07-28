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Царьград

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Швыдкой заявил, что Литва лишит публику русских артистов

Швыдкой заявил, что Литва лишит публику русских артистов

Михаил Швыдкой, представитель президента РФ, считает, что требование Литвы для русских артистов подписывать документ, осуждающий действия России на Украине, лишит литовскую публику возможности увидеть выдающихся артистов.

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