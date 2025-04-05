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Царьград

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42 образовательных учреждения ЛНР продолжают работу в очно-заочном формате

42 образовательных учреждения ЛНР продолжают работу в очно-заочном формате

Иван Кусов, глава Минобразования ЛНР, сообщил, что более 40 школ и детских садов в прифронтовых территориях работают в очно-заочном формате.

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