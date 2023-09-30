Ипотеке прогнозируют очередной рекорд

По итогам уходящего месяца выдача ипотечных кредитов достигнет планки в 900 миллиардов рублей. Такие прогнозные данные приводят «Известия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из системообразующих российских банков.
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