Карельские Вести

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ФРГ заплатит блокадникам 375 евро в месяц

Со дня начала тяжелейшей блокады Ленинграда минуло уже 80 лет, однако те страшные годы навечно останутся в памяти не только переживших эти события и их родственников, но и каждого настоящего человека – такое никогда и нигде не должно повторяться.

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