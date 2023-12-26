Петербург и Москва стали самыми популярными направлениями для путешествий в 2023 году

Аналитики выяснили, отели в каких городах России туристы бронировали чаще всего. В преддверии Нового года эксперты определили самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в 2023 году.
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