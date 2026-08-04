США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для утилизации – NYT

Вашингтон требует от Тегерана разбавления ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на атомных электростанциях в США или другой стране в рамках возможной сделки об урегулировании конфликта.
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