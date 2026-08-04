НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

89 подписчиков

США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для утилизации – NYT

США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для утилизации – NYT

Вашингтон требует от Тегерана разбавления ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на атомных электростанциях в США или другой стране в рамках возможной сделки об урегулировании конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии