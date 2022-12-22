Никогда не выбрасывайте зачерствевший хлеб

﻿﻿Попробуйте сразу три рецепта черствого хлеба, чтобы насладиться каждой сухой корочкой в ​​доме. 1. Сладкий пирог из черствого хлеба Порции: 12 Время работы: 20 минут Время приготовления: 55 минут Общее время: 1 час 15 минут Время ожидания: 15 минут Уровень сложности: легкий Для приготовления черствого хлебного пирога нам понадобится: 500 г сладкой выпечки (сухой хлеб, круассаны и аналогичная выпечка) 100 г сахара 100 г орехов 350 мл молока 6 яиц 80 г сахарной пудры 100 мл ягодного джема Круг диаметром 25 см (желательно сковорода, которую можно поставить в духовку) Чтобы приготовить черствый хлебный пирог: 1.